Stofzuiger VC 3 Plus
Met multicycloontechnologie en parketmondstuk: de VC 3 Plus stofzuiger zonder stofzak. Dankzij het transparante vuilreservoir hoef je geen dure filterzakken te vervangen en te kopen.
Gemaakt voor veelzijdig gebruik in flats en kleinere huizen: de compacte VC 3 Plus stofzuiger met multi-cycloontechnologie. De stofzuiger zonder stofzak maakt het vervangen en kopen van dure filterzakken overbodig, omdat het vuil wordt opgevangen in een transparant reservoir. Hij is bovendien uitgerust met een parketmondstuk en reinigt niet alleen harde vloeren en tapijten effectief, maar reinigt ook grondig in smalle ruimtes en op gevoelige oppervlakken dankzij het spleetmondstuk en de meubelborstel. Bijzonder prettig voor mensen met een allergie: de VC 3 Plus heeft ook een HEPA hygiënefilter, dat betrouwbaar het fijnste vuil zoals pollen en andere allergieveroorzakende deeltjes filtert. En als het werk wordt onderbroken, kan de stofzuiger snel en veilig worden geparkeerd in de praktische parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Multicycloon technologieZo hoef je geen dure filterzakken te kopen of omslachtig te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden gereinigd.
HEPA 13-FilterBetrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (W)
|700
|Capaciteit vuilcontainer (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
- Parket mondstuk
Uitvoering
- Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 3 Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.