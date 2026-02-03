Stofzuiger VC 2
Ideaal voor het praktisch schoonmaken van appartementen en kleinere huizen: de compacte en gemakkelijk te gebruiken VC 2 stofzuiger met zak.
De VC 2 van Kärcher maakt indruk met een hygiënisch en handig filtersysteem: volle zakken kunnen zonder enig contact met vuil eenvoudig worden weggegooid. De compacte stofzuiger kan met name goed worden gebruikt in appartementen of kleinere huizen. Ideaal voor het grondig reinigen van harde vloeren en tapijten of dankzij de kierenzuigmond en meubelborstel ook geschikt voor het reinigen van krappe ruimtes en kwetsbare oppervlakken. Een ander pluspunt van de VC 2 is het HEPA-hygiënefilter, dat op betrouwbare wijze het fijnste vuil zoals pollen of andere allergieveroorzakende deeltjes filtert. Een geïntegreerd accessoirevak, een vermogensregelaar op het apparaat en een praktische parkeerstand zorgen voor extra comfort tijdens het werken.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te bedienen filterzaksysteemEenvoudig te verwijderen. Geen contact met vuil.
Opbergvak voor accessoiresToebehoren vinden netjes een plekje op het apparaat. Zuigmonden zijn altijd binnen handbereik.
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
HEPA 13-Filter
- Betrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen.
- Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (W)
|700
|Actieradius (m)
|7,5
|Capaciteit filterzak (l)
|2,8
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Metaal
- Filterzakken: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
Uitvoering
- Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.