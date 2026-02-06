Stofzuiger VC 2 Premium
Compact en efficiënt: de stofzuiger met zak VC 2 Premium inclusief parketmondstuk. Makkelijk in gebruik en geschikt voor het schoonmaken van appartementen en kleinere huizen.
De VC 2 Premium is de ideale stofzuiger met zak voor appartementen en kleinere huizen. Bovendien uitgerust met een parketmondstuk, reinigt het niet alleen harde vloeren en tapijten effectief, maar dankzij het kierenmondstuk en de meubelborstel reinigt het ook grondig nauwe ruimtes en gevoelige oppervlakken. En om ervoor te zorgen dat de gebruiker tijdens het werk niet met vuil in aanraking komt, heeft de VC 2 Premium een bijzonder hygiënisch filtersysteem: volle zakken kunnen snel en eenvoudig worden afgevoerd zonder contact met vuil. Andere highlights van de stofzuiger zijn het HEPA-hygiënefilter, het geïntegreerde accessoirevak, de power control op het apparaat en de praktische parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksvriendelijke stofzakkenEenvoudig te verwijderen. Geen contact met vuil.
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Accessoires kunnen netjes op het apparaat worden opgeborgenPraktische opberging voor de plintenzuigmond en de meubelborstel in het apparaat.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
HEPA hygiene filter
- Betrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen.
- Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Specificaties
Technische gegevens
|Type stofzuiger
|Stofzuiger met zak
|Vermogen (W)
|700
|Actieradius (m)
|7,5
|Capaciteit filterzak (l)
|2,8
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Metaal
- Filterzakken: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
- Parket mondstuk
Uitvoering
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 2 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.