Stofzuiger VC 3 Premium
Met multi-cycloontechnologie en parketmondstuk: de stofzuiger zonder zak VC 3 Premium. Door de transparante vuilcontainer hoef je geen dure filterzakken te wisselen en aan te schaffen.
Gemaakt voor veelzijdig gebruik in appartementen en kleinere huizen: de compacte VC 3 Premium-stofzuiger met multi-cycloontechnologie. De zakloze stofzuiger maakt het verwisselen en aanschaffen van dure filterzakken overbodig, aangezien het vuil wordt opgevangen in een doorzichtige bak. Bovendien is hij uitgerust met een parketmondstuk en reinigt het niet alleen harde vloeren en tapijten effectief, maar dankzij het kierenmondstuk en de meubelborstel reinigt het ook grondig nauwe ruimtes en gevoelige oppervlakken. Bijzonder aangenaam voor mensen met een allergie: de VC 3 Premium heeft ook een HEPA-hygiënefilter dat het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergieveroorzakende deeltjes, betrouwbaar filtert. En wanneer het werk wordt onderbroken, kan de stofzuiger snel en veilig worden geparkeerd in de praktische parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Multicycloon technologieZo hoef je geen dure filterzakken te kopen of omslachtig te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden gereinigd.
HEPA 13-FilterBetrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (W)
|700
|Actieradius (m)
|7,5
|Capaciteit vuilcontainer (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Metaal
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
- Parket mondstuk
Uitvoering
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 3 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.