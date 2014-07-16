Gevelreiniging

Hogedrukreiniging met wow-effect: de K7-reeks

Met de K7-reeks worden ook grote reinigingsklussen bijzonder gemakkelijk. Zelfs het meest hardnekkige vuil wordt met deze krachtige apparaten grondig en snel verwijderd. Praktische eigenschappen zoals QuickConnect, Plug & Clean en de slangopwikkeling voldoen aan alle wensen en maken schoonmaken leuk.