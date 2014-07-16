Gevelreiniging
Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt in de loop der tijd vuil en kan met Kärcher apparaten zijn oude glans weer terugkrijgen.
Hogedrukreiniging met wow-effect: de K7-reeks
Met de K7-reeks worden ook grote reinigingsklussen bijzonder gemakkelijk. Zelfs het meest hardnekkige vuil wordt met deze krachtige apparaten grondig en snel verwijderd. Praktische eigenschappen zoals QuickConnect, Plug & Clean en de slangopwikkeling voldoen aan alle wensen en maken schoonmaken leuk.
Geschikte apparaten en toebehoren
K 7 Premium Home
Met de zeer aantrekkelijke uitrusting verwijdert u ook het intensiefste vuil moeiteloos.
Oppervlaktereiniger T-Racer T 450
Voor spatvrij reinigen van egale oppervlakken.
Telescopische lans
Ideaal voor eenvoudig reinigen tot 4 m hoogte.
K 7 Premium
Met het Plug & Clean reinigingssysteem kunt u in één handbeweging moeiteloos overstappen op een ander reinigingsmiddel.