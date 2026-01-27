T 450, oppervlaktereiniger T-Racer
Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reingingsdruk.
Met de T-Racer T 450 kunnen grote oppervlakken buitenshuis efficiënt worden gereinigd, zonder opspattend water en tot 50% sneller in vergelijking met een reiniging met een sproeilans. De reden hiervoor is de roterende arm met dubbele straal, waarmee het vuil eenvoudig kan worden verwijderd van grote oppervlakken. Dankzij de extra powersproeier, die indien nodig comfortabel geactiveerd kan worden met een pedaal, kunnen ook hoeken en kantjes efficiënt worden gereinigd. De T 450 is ook uitgerust met een speciaal beschermingsrooster, waarmee u Japanse tuinen en andere kiezeloppervlakken kan reinigen. De druk kan perfect worden ingesteld door de sproeier te draaien naar het object dat moet worden gereinigd. Hierdoor kunnen zowel harde oppervlakken zoals steen en beton als gevoelige oppervlakken zoals hout worden gereinigd. Dankzij het zogenaamde hovercraft-effect, is de T-Racer uiterst eenvoudig te manoeuvreren. En zelfs verticale vlakken zoals garagepoorten kunnen in geen tijd worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. De T-Racer T 450 is geschikt voor de Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klasses K 4 – K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiers
- Uitstekende oppervlakteprestaties - ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken.
Spatbescherming
- Spatvrije reiniging.
Geïntegreerde bijkomende puntsproeier
- Eenvoudige omschakeling van de normale sproeiers van de T-Racer naar de powersproeier met de voetschakelaar.
Speciaal beschermingsrooster voor het reinigen van oppervlakken met kiezels
- Met het beschermingsrooster met fijne mazen kan u oppervlakken met kiezels schoonmaken, bv. in Japanse tuinen.
In hoogte verstelbaar
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Op noodzaak gebaseerde reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken dankzij de instelbare afstand van de sproeier ten opzichte van het object.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|790 x 321 x 1011
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Gevels van kleinere huizen
- Opritten
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Paden
Accessoires
Reserveonderdelen T 450, oppervlaktereiniger T-Racer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.