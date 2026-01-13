Hogedrukreiniger K 5
De "K 5" hogedrukreiniger met watergekoelde motor is geschikt voor verwijdering van gematigde vervuiling op bv. Bestrating, voertuigen, stenen muren of fietsen.
De K 5 voor middelmatige vervuiling is ideaal voor de reiniging van grote voertuigen, stenen muren of fietsen. Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een krachtige watergekoelde motor voor lange levensduur en een hogedrukpistool met Quick Connect-koppelingsysteem en een 8 m lange hogedrukslang. De uitrusting omvat verder een Vario Power spuitlans (VPS) voor een handige drukregeling en een voorzichtige reiniging van gevoelige oppervlakken en een vuilfrees met krachtige roterende puntstraal voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de pomp. Het universeel Plug 'n Clean reinigingsmiddel maakt het geheel compleet. Registreer je apparaat na aankoop en maak gebruik van de gratis 5 jaar garantie actie van Kärcher.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieJe zult onder de indruk zijn van de moderne watergekoelde motor dankzij zijn lange levensduur en zijn grote prestatie.
Plug ’n’ CleanDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Nette opberging aan de haakGrote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|344 x 396 x 875
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.