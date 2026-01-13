Hogedrukreiniger K 4
De K 4 is ideaal voor incidentele reiniging van lichte vervuiling op kleine voertuigen, tuinhekken of fietsen. Uitgerust met een watergekoelde motor voor krachtige prestaties en duurzaamheid
De K 4 is uitgerust met een duurzame en krachtige watergekoelde motor. Deze hogedrukreiniger met Quick Connect-hogedrukpistool en een 6 m lange hogedrukslang is ontworpen voor de incidentele verwijdering van middelmatige vervuiling. De Vario Power spuitans (VPS) en de vuilfrees zijn geschikt voor de reiniging van voertuigen, tuinhekken, fietsen, enz. De waterdruk kan worden aangepast aan het te reinigen oppervlak door een simpele draai aan de VPS. De vuilfrees met roterende puntstraal verwijdert moeiteloos hardnekkige vervuiling. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de pomp op een betrouwbare manier tegen het binnendringen van vuildeeltjes. Is ook inbegrepen in de levering: de Plug 'n Clean universeel reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatie
- Je zult onder de indruk zijn van de moderne watergekoelde motor dankzij zijn lange levensduur en zijn grote prestatie.
Plug ’n’ Clean
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Quick Connect
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - tot 130 / 2 - tot 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 394 x 876
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.