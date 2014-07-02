Telescopische lans 4 m max

Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.

Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderdraagriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.

Kenmerken en voordelen
Ergonomisch aanpasbaar spuitpistool
  • Dankzij de ergonomische draaggreep en zijn lage gewicht, is het toestel eenvoudig te vervoeren.
Gewicht van ongeveer 2 kg
  • Voor het reinigen in moelijk te bereiken plaatsen (vooral in de hoogte)
Schoudergordel
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 4177 x 92 x 240
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Gevel
  • Veranda of serres
Accessoires
Reserveonderdelen Telescopische lans 4 m max 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.