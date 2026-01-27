De Kärcher K3 hogedrukreiniger uitgerust met een Quick Connect-pistool en een hogedrukslang van 6 m is ideaal voor incidenteel gebruik om het huis en zorgt voor glanzende oppervlakken, van fietsen tot tuinhekken en motorfietsen. Dankzij de Vario Power-spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld door eenvoudig te draaien en aan te passen aan het betreffende oppervlak. De vuilfrees met roterende vuilfrees lost zelfs het meest hardnekkige vuil op. Bij de K3 wordt de pomp beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur.