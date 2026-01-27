Hogedrukreiniger K 3

De hogedrukreiniger K3 is gemaakt voor incidenteel gebruik en presenteert zich als een sterke hulp bij lichte vervuilingen op fietsen, tuinhekken, motorfietsen, enz.

De Kärcher K3 hogedrukreiniger uitgerust met een Quick Connect-pistool en een hogedrukslang van 6 m is ideaal voor incidenteel gebruik om het huis en zorgt voor glanzende oppervlakken, van fietsen tot tuinhekken en motorfietsen. Dankzij de Vario Power-spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld door eenvoudig te draaien en aan te passen aan het betreffende oppervlak. De vuilfrees met roterende vuilfrees lost zelfs het meest hardnekkige vuil op. Bij de K3 wordt de pomp beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 3: Quick Connect
Quick Connect
De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Hogedrukreiniger K 3: Oplossing voor een schone tank
Oplossing voor een schone tank
Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Hogedrukreiniger K 3: Nette opberging aan de haak
Nette opberging aan de haak
Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Specificaties

Technische gegevens

Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst (l/u) max. 380
Oppervlakteprestatie (m²/u) 25
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,6
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 275 x 279 x 803

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
