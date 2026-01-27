Hogedrukreiniger K 3
De hogedrukreiniger K3 is gemaakt voor incidenteel gebruik en presenteert zich als een sterke hulp bij lichte vervuilingen op fietsen, tuinhekken, motorfietsen, enz.
De Kärcher K3 hogedrukreiniger uitgerust met een Quick Connect-pistool en een hogedrukslang van 6 m is ideaal voor incidenteel gebruik om het huis en zorgt voor glanzende oppervlakken, van fietsen tot tuinhekken en motorfietsen. Dankzij de Vario Power-spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden geregeld door eenvoudig te draaien en aan te passen aan het betreffende oppervlak. De vuilfrees met roterende vuilfrees lost zelfs het meest hardnekkige vuil op. Bij de K3 wordt de pomp beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Quick ConnectDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Oplossing voor een schone tankMet het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Nette opberging aan de haakGrote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|275 x 279 x 803
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.