Hogedrukreiniger K 3 Car & Home
De K 3 Car & Home hogedrukreiniger is ideaal voor incidenteel gebruik en voor de verwijdering van lichte vervuiling op bijvoorbeeld voertuigen, fietsen, tuinhekken en motorfietsen. Incl. wasborstel, schuimsproeier, terrasreiniger en reinigingsmiddelen.
Lichte vervuiling verwijderen is kinderspel - met de Kärcher K3 Car & Home met Car Kit en Home Kit. De speciale carkit voor het reinigen van voertuigen bevat een wasborstel, een schuimsproeier en 0,5 l autoshampoo. Met de Home Kit met reinigingsmiddel Patio & Deck (0,5 l) en T-Racer T 1 kunnen grotere oppervlakken spatvrij worden gereinigd. De hogedrukreiniger voorzien van Quick Connect pistool en 6 m hogedrukslang is bij uitstek geschikt voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt voor stralend schone oppervlakken, van fietsen tot tuinhekken tot motoren. Dankzij de Vario Power-spuitlans (VPS) is de waterdruk eenvoudig te regelen door simpelweg te draaien en aan te passen aan het betreffende oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los. In de K3 Car & Home wordt de pomp beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Oplossing voor een schone tank
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Drieplunjer axiaalpomp
- Volledig onderhoudsvrij.
Veiligheidsklep en motor-stop functie
- Ter voorkoming van overdruk
- De motor wordt uitgeschakeld als het hogedrukpistool gesloten is.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|275 x 279 x 803
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Car & Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.