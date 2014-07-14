Dakgoten en riolen reinigen

Dakgoten en riolen reinigen - de innovatieve systeemoplossing van Kärcher

Soms is een afvoer verstopt, vaak ook meteen een hele buis. Huishoudelijke middeltjes zijn dan vaak niet voldoende en u moet een beroep doen op de professionele dakgoot-/rioolreiniging van Kärcher.

Hoe werkt de rioolreiniging?

Vier naar achter gerichte hogedrukstralen schuiven de slang door de pijp en lossen de verstopping zo op. Een doorlopende markering en een markeringsclip geven aan hoe ver de slang in de pijp is ingedrongen. De flexibele 15 m en 7,5 m lange kwaliteitsslangen zijn verstevigd met een vlechtwerk van textiel en voorzien van een extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de pijp. Daarnaast beschikt de slang over knikbescherming en een messing aansluiting voor een lange levensduur.

Wanneer moet het riool worden gereinigd?

Soms hebt u last van onaangename geurtjes, ook in het toilet. Vooral als er iets aan de hand is met de afvoerbuizen. Geurtjes ontstaan in nabijheid van de afvoer, maar kunnen zich verspreiden door het hele huis. In het ergste geval zijn de leidingen zo verstopt dat het water of afvoerwater niet meer wegloopt.