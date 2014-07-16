Pompen voor leidingwatervoorziening

Voor volledig automatische voorziening van put- en regenwater in huis, bijvoorbeeld wasmachine, toilet doorspoelen en aansluitingen aan huis voor tuinbewatering. Als er water nodig is, worden de pompen automatisch ingeschakeld zolang ze nodig zijn en daarna weer uitgeschakeld. De 0 watt standby-functies van de eco!ogic-modellen zijn nog zuiniger met stroom. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

Water ecologisch verantwoord gebruiken.

Huis- en tuinpompen uit de reeks BP Home & Garden van Kärcher leveren een belangrijke bijdrage aan spaarzaam gebruik van water. Zo kunt u put- en regenwater met Kärcher huis- en tuinpompen comfortabel, milieuvriendelijk en efficiënt gebruiken voor toilet, wasmachine en buitenkraan.