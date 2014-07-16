Leidingwatervoorziening
Pompen voor leidingwatervoorziening
Voor volledig automatische voorziening van put- en regenwater in huis, bijvoorbeeld wasmachine, toilet doorspoelen en aansluitingen aan huis voor tuinbewatering. Als er water nodig is, worden de pompen automatisch ingeschakeld zolang ze nodig zijn en daarna weer uitgeschakeld. De 0 watt standby-functies van de eco!ogic-modellen zijn nog zuiniger met stroom. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.
Water ecologisch verantwoord gebruiken.
Huis- en tuinpompen uit de reeks BP Home & Garden van Kärcher leveren een belangrijke bijdrage aan spaarzaam gebruik van water. Zo kunt u put- en regenwater met Kärcher huis- en tuinpompen comfortabel, milieuvriendelijk en efficiënt gebruiken voor toilet, wasmachine en buitenkraan.
Geschikte apparaten en toebehoren
Pomp eco!ogic
Ideaal voor spaarzaam gebruik van alternatieve waterbronnen.
Pomp voorfilter
Beschermt de pomp tegen grove vuildeeltjes en zand
Zuiggarnituur
Spiraalslang met zuigfilter en terugslagklep
Pomp voor huis en tuin
Ideaal voor gebruik van alternatieve waterbronnen.