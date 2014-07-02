Huis & Tuin Pomp BP 3 Home & Garden
De duurzame en krachtige BP 3 Home & Garden huis- en tuinpomp is de ideale oplossing voor het besproeien van uw tuin en voor de watervoorziening in uw huis.
Of het nu gaat om het besproeien van uw tuin, de watervoorziening voor uw wasmachine of uw badkamer – de Kärcher BP 3 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen (bijvoorbeeld regenwater uit een watertank). De automatische start-/stopfunctie zorgt ervoor dat de pomp waar nodig automatisch kan worden in- en uitgeschakeld. Maximale bescherming inbegrepen: de pomp wordt automatisch uitgeschakeld dankzij de droogloopbeveiliging waarbij de fout oplicht op het display. De krachtige pomp is onderhoudsvrij en valt op door zijn constante druk voor een optimale besproeiing van uw tuin. Extra comfortabele kenmerken zijn: een geïntegreerde voetschakelaar, twee uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun. De standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagkleppen garanderen een betrouwbare bediening. De materialen zijn van hoge kwaliteit en garanderen hierdoor een lange levensduur. Er is ook een verlengde garantie van vijf jaar beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuinBetrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaamVoorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Automatische start/stopDe pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meervoudig gebruik, zoals het besproeien van het gras met een sproeier en tegelijkertijd de tuin sproeien met een tuinslang.
Flexibele T-aansluit-adaptor
- Flexibele installatie - voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|800
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 3300
|Opvoerhoogte (m)
|40
|Werkdruk (bar)
|max. 4
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Inclusief voorfilter en terugslagklep
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draagbeugel
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 3 Home & Garden
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.