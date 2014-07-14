Auto reinigen
Auto van buiten reinigen
Hogedrukreiniger - eenvoudig en schoon.
Wie wil er nou lang bezig zijn met schoonmaken? Er zijn immers een heleboel dingen te doen die leuker zijn. Toch kan schoonmaken met Kärcher hogedrukreinigers best leuk zijn. De hoogwaardige, comfortabele en krachtige machines lossen de hardnekkigste vervuiling en verkorstingen binnen enkele seconden op - snel, gemakkelijk en moeiteloos met een druk op de knop. En uw handen blijven schoon. Gemakkelijker kan het niet.
De auto eenvoudig reinigen.
Stralend schoon - sneller dan ooit: de autoshampoo 3-in-1 staat garant voor optimale reiniging en verzorging van alle soorten auto's. De actieve vuiloplosser verwijdert moeiteloos hardnekkig olieachtig en vettig vuil. Dankzij de sneldroog-formule gaat het vervelende droogwrijven van de auto veel sneller. En de ultraglans-formule laat de auto weer stralen als nieuw.
Reiniging van de nieuwe generatie.
De revolutionaire Power Brush WB 150 is de eerste borstel die reinigt met hoge druk! De Power Brush reinigt snel, effectief en behoedzaam alle oppervlakken in de buitenlucht. Ook kwetsbare oppervlakken zoals autolak kunnen met de Power Brush zacht en doeltreffend worden gereinigd.
Autointerieur reinigen
Producten voor autointerieur reinigen.
Multifunctionele alleszuigers zijn ideaal voor het reinigen van het interieur van uw auto. Met de uitgebreide set toebehoren gaan alle reinigingstaken in de auto veel gemakkelijker zoals het uitzuigen van de kofferbak, voetruimte, dashboard, stoelen, handschoenenvakje, voetmatten enzovoort. Tip voor het reinigen van voetmatten: met de harde haren van de Kärcher zuigborstel kunt u zelfs opgedroogd vuil gemakkelijk verwijderen.
Autostoelen reinigen met de Kärcher vloer-/tapijtreiniger.
Kärcher vloer-/tapijtreinigers maken autostoelen vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep in de bekleding gesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.
Geschikte apparaten en toebehoren
Hogedrukreiniger K 5 Premium Home
Voor incidenteel gebruik en middelmatige vervuiling.
Power Brush
Voor spatvrij reinigen van kwetsbare oppervlakken.
Multifunctionele alleszuiger WD 4
Verwijdert elke soort vuil.
Set voor reiniging van autointerieur
Set toebehoren voor alle reinigingstaken in de auto.