Auto reinigen

Auto van buiten reinigen

Hogedrukreiniger - eenvoudig en schoon.

Wie wil er nou lang bezig zijn met schoonmaken? Er zijn immers een heleboel dingen te doen die leuker zijn. Toch kan schoonmaken met Kärcher hogedrukreinigers best leuk zijn. De hoogwaardige, comfortabele en krachtige machines lossen de hardnekkigste vervuiling en verkorstingen binnen enkele seconden op - snel, gemakkelijk en moeiteloos met een druk op de knop. En uw handen blijven schoon. Gemakkelijker kan het niet.

De auto eenvoudig reinigen.

Stralend schoon - sneller dan ooit: de autoshampoo 3-in-1 staat garant voor optimale reiniging en verzorging van alle soorten auto's. De actieve vuiloplosser verwijdert moeiteloos hardnekkig olieachtig en vettig vuil. Dankzij de sneldroog-formule gaat het vervelende droogwrijven van de auto veel sneller. En de ultraglans-formule laat de auto weer stralen als nieuw.

Reiniging van de nieuwe generatie.

De revolutionaire Power Brush WB 150 is de eerste borstel die reinigt met hoge druk! De Power Brush reinigt snel, effectief en behoedzaam alle oppervlakken in de buitenlucht. Ook kwetsbare oppervlakken zoals autolak kunnen met de Power Brush zacht en doeltreffend worden gereinigd.