Tuinbewatering

Kärcher heeft de regen opnieuw uitgevonden

Het uitgebreide assortiment bewateringsartikelen van Kärcher laat het hart van tuiniers sneller slaan. De intelligente en efficiënte techniek van Kärcher en de perfect op elkaar afgestemde pomp- en bewateringsproducten staan garant voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt kostbaar water optimaal en ecologisch zinvol ingezet. Innovatieve techniek en nauwkeurige sensoren zorgen ervoor dat de planten precies de hoeveelheid water krijgen die ze nodig hebben om te groeien. Voor onbezorgd tuinieren in harmonie met de natuur biedt Kärcher producten die zijn ontworpen voor uiterste efficiëntie zoals sproeiers, spuitpistolen, druppelaars, slangen, bewateringsautomaten, pompen, verdeelstukken en opbergsystemen. Welk Kärcher product u ook gebruikt, het is altijd de juiste keuze.

Kärcher Rain System ®

Heggen, bloemperken, struiken of kruiden - met het nieuwe, intelligente bewateringssysteem van Kärcher voorziet u dankzij de gerichte, vochtgestuurde besproeiing elke plant individueel van de juiste hoeveelheid water. Het nieuwe Kärcher Rain System® combineert de voordelen van Micro-Dripping met die van traditionele bewatering. Het systeem werkt met een druk van tot 4 bar en een 1/2"-PVC-slang met druppelaars en sproeiers. Daarnaast kunnen drukregelaars en filters worden ingebouwd om het systeem te beschermen tegen overdruk en vuildeeltjes. Het Kärcher Rain System™ kan individueel worden aangepast aan elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.