Vatpomp BP 1 Barrel
BP 1 Barrel - de innovatieve regentonpomp met directe aan-uitknop op de bevestiging aan de vatrand. Om uw tuin te besproeien met regenwater dat rijk is aan voedingsstoffen. Zo bespaart u drinkwater en geld.
De regentonpomp BP 1 Barrel is de perfecte vervanging van de gieter. Sproeien wordt kinderlijk eenvoudig en u hoeft geen zware gieters meer te dragen. En dat is niet alleen goed uw rug, maar ook voor uw portemonnee. Sproeien met gratis, voedingrijk regenwater uit de regenton bespaart duur drinkwater. Het innovatieve klemsysteem geeft perfect steun en staat garant voor effectief en kostenbesparend sproeien. Bovendien bevindt zich op de randsteun een geïntegreerde aan-uitknop waarmee de pomp eenvoudig tijd- en energiebesparend kan worden uitgeschakeld. De vlotterschakelaar regelt de pompactiviteit afhankelijk van het waterpeil en beschermt tegen drooglopen. Dankzij de flexibele slang aan de vatrandbevestiging kan de pomp aan elke vathoogte worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Flexibel klemapparaatPerfecte grip op elke loop dankzij de zeer hoge pasnauwkeurigheid.
Aan-/uitknop geïntegreerd in de vlotterschakelaarVoor een comfortabele bediening van de pomp direct op de steun.
Geïntegreerd voorfilterBeschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt zo de levensduur en functionele betrouwbaarheid.
Instelbare slanglengte
- Perfecte aanpassing aan verschillende vatdieptes.
Vlotterschakelaar
- Voor de instelling van de pompactiviteit in overeenstemming met het waterpeil alsook ter bescherming tegen droogloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|400
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 3800
|Opvoerhoogte (m)
|11
|Werkdruk (bar)
|max. 1,1
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Bevestigingsmogelijkheid
- Slang, aanpasbare lengte
- Inclusief voorfilter
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Controle en terugslagklep
- Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte: Ja
- Vlotterschakelaar
Videos
Toepassingen
- Tuinbesproeiing uit regentonnen
Accessoires
Reserveonderdelen BP 1 Barrel
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.