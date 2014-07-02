Stortbak pomp BP 2 Cistern
De BP 2 Cistern bronpomp met zijn robuuste roestvrijstalen bekleding is de ideale pomp voor het besproeien van je tuin met gebruik van regenwater. De levering omvat een slangaansluitingsset en een vlotterknop.
De BP 2 Cistern bronpomp is uitstekend geschikt voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor het besproeien van je tuin. Het gericht gebruik van regenwater, bronwater of grondwater kan een grote besparing op drinkbaar water betekenen. De roestvrijstalen pompbehuizing, de aansluitingen met draad en de draagbeugel zijn bijzonder robuust. Om de pomp neer te laten - bijvoorbeeld in de schacht van een bron - kan er aan de pomp een touw worden bevestigd. De pomp is uitgerust met een geïntegreerde voorfilter en een vlotterknop die de pomp in- en uitschakelt afhankelijk van het waterpeil waardoor de pomp wordt beschermd tegen droogloop. De schakelhoogte kan flexibel worden aangepast. Bij de levering is een set inbegrepen voor een probleemloze slangaansluiting, die kan worden gebruikt om zowel 3/4" als 1"-slangen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrijstalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreepLangere levensduur en schokbestendigheid, alsook een veilig transport en een eenvoudige bediening.
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Geïntegreerd voorfilterBeschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Vlotterschakelaar met kabel-fixatie
- Droogloopbeveiliging met eenvoudige bepaling van de schakelhoogte.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|800
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 5700
|Opvoerhoogte (m)
|32
|Werkdruk (bar)
|max. 3,2
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|130 x 130 x 475
Verpakkingsinhoud
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
Uitvoering
- Geïntegreerde terugslagklep
- Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Vlotterschakelaar
- Robuust roestvrijstalen handvat
- Geïntegreerd voorfilter
- Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte
Toepassingen
- Tuinbesproeiing uit reservoirs
Accessoires
Reserveonderdelen BP 2 Cistern
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.