Stortbak pomp BP 2 Cistern

De BP 2 Cistern bronpomp met zijn robuuste roestvrijstalen bekleding is de ideale pomp voor het besproeien van je tuin met gebruik van regenwater. De levering omvat een slangaansluitingsset en een vlotterknop.

De BP 2 Cistern bronpomp is uitstekend geschikt voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor het besproeien van je tuin. Het gericht gebruik van regenwater, bronwater of grondwater kan een grote besparing op drinkbaar water betekenen. De roestvrijstalen pompbehuizing, de aansluitingen met draad en de draagbeugel zijn bijzonder robuust. Om de pomp neer te laten - bijvoorbeeld in de schacht van een bron - kan er aan de pomp een touw worden bevestigd. De pomp is uitgerust met een geïntegreerde voorfilter en een vlotterknop die de pomp in- en uitschakelt afhankelijk van het waterpeil waardoor de pomp wordt beschermd tegen droogloop. De schakelhoogte kan flexibel worden aangepast. Bij de levering is een set inbegrepen voor een probleemloze slangaansluiting, die kan worden gebruikt om zowel 3/4" als 1"-slangen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.

Kenmerken en voordelen
Stortbak pomp BP 2 Cistern: Roestvrijstalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreep
Langere levensduur en schokbestendigheid, alsook een veilig transport en een eenvoudige bediening.
Stortbak pomp BP 2 Cistern: Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppen
Snelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Stortbak pomp BP 2 Cistern: Geïntegreerd voorfilter
Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Vlotterschakelaar met kabel-fixatie
  • Droogloopbeveiliging met eenvoudige bepaling van de schakelhoogte.
Specificaties

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen (W) 800
Wateropbrengst max. (l/u) < 5700
Opvoerhoogte (m) 32
Werkdruk (bar) max. 3,2
Pompdiepte (m) max. 7
Aanvoertemperatuur (°C) max. 35
Aansluitdraad G1
Stroomkabel (m) 10
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Kleur Zilver
Gewicht zonder accessoires (kg) 9,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 130 x 130 x 475

Verpakkingsinhoud

  • Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip

Uitvoering

  • Geïntegreerde terugslagklep
  • Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
  • Vlotterschakelaar
  • Robuust roestvrijstalen handvat
  • Geïntegreerd voorfilter
  • Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte
Stortbak pomp BP 2 Cistern
Toepassingen
  • Tuinbesproeiing uit reservoirs
Accessoires
Reserveonderdelen BP 2 Cistern 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.