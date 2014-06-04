Kärcher Rain System ™

!Kärcher Rain System®! Regen op bestelling! Het nieuwe Kärcher Rain System® is ideaal voor jouw hagen, struiken, moestuin en bloembedden. Het water komt precies waar het nodig is. Er wordt dus niets verspild. Dat is goed voor het milieu en je portemonnee. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar op een 1/2" PVC-slang met druppel- en sproei-elementen. Je kunt drukregelaars en filters inbouwen om het systeem te beschermen tegen overdruk en vuildeeltjes. Het Kärcher Rain System® kan individueel aan elke tuin worden aangepast.