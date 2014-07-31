Strijken met stoom
2 keer zo snel strijken
Door te strijken met een Kärcher stoomreiniger kunt u tot 50% tijd besparen. De Kärcher strijkplank is voorzien van een blowerfunctie en uitblaasfunctie. De blower zuigt het wasgoed vast en zuigt de vochtigheid op. De uitblaasfunctie blaast het strijkoppervlak op als een ballon. Dit voorkomt kreukels, ook bij gevoelige stoffen.
Het stoomstrijkstation SI 2.600 CB biedt maximaal gebruiksgemak en is zeer geschikt voor grote hoeveelheden wasgoed. De beproefde universeel inzetbare stoomreiniger SC 2.600 CB vormt met de actieve strijkplank AB 1000 een perfect team voor eersteklas strijk- en reinigingsresultaten.
Tips voor optimaal strijken
- Stel bij het stoomstrijken uw strijkijzer in op de maximale temperatuur. De continue toevoer van stoom voorkomt dat uw wasgoed te heet wordt, of dit nu katoen, zijde of linnen is
- Toebehoren teflonzool: Voorkomt glanzende plekken op delicate en donkere stoffen (bijv. linnen). T-shirts met opdruk hoeft u daardoor niet meer binnenstebuiten te strijken.
- De stoomdruk is zo groot dat u ook dikke jeans maar langs één kant hoeft te strijken. Druk niet te hard op het strijkijzer en ga langzaam over het wasgoed. De stoomdruk doet het werk voor u.
Geschikte apparaten en toebehoren
Stoomstrijkijzer
Twee keer goed: strijken en reinigen met stoom.
Stoomstrijkijzer
Hoogwaardig stoomstrijkijzer met Easy glide roestvrijstalen strijkzool in attractieve geel-zwarte look.
Teflon strijkzool
Teflon strijkzool voor stoomstrijkijzer