Terrassen reinigen

Indrukwekkende krachtpatsers - hogedrukreinigers van Kärcher

Van kabelhaakje en de praktische slangopwikkeling tot de rubberen hogedrukslang bieden hogedrukreinigers uit de K 7-reeks diverse geraffineerde details in de uitvoering die het werk ook bij hardnekkig vuil lichter maken.

Iedere huis- en tuineigenaar die wel eens een sterk vervuild tuinpad heeft schoongespoten, kent de beperkte en zwakke reinigingskracht van een tuinslang.

Een hogedrukreiniger werkt aanzienlijk sneller en beter dan een tuinslang. Auto's, met mos bedekte tegels, terrassen, jalouzieën, vieze tonnen, boten ... Alles wordt snel en eenvoudig schoon.

En zelfs hardnekkig vuil heeft geen kans als u dit met hoge druk te lijf gaat.

De terrasreiniger, de T-Racer, zorgt voor een optimale en toch zachte reiniging van grote oppervlakken: De innovatieve combinatie van in hoogte verstelbare propellors met twee hogedruksproeiers creëert een hovercrafteffect waardoor de T-Racer boven de grond zweeft.

De hogere reinigingskracht resulteert in een gelijkmatiger reinigingsresultaat. De behuizing laat vrijwel geen druppeltje spatwater door en beschermt u en de wanden tegen opspattend water.