PS 40, oppervlaktereiniger Powerscrubber
PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.
De PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers en zuigstrip is veel krachtiger dan een traditionele manele borstel. De Power Scrubber verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken met hoge druk. De PS 40 Power Scrubber is ideaal voor de reiniging van trappen, terrassen, gevels, garages, balkonnen, muren, paden, oprijlanen en randen. De Power Scrubber past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de reeksen K 2 – K 7.
Kenmerken en voordelen
Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Geïntegreerde rubberen trekker
- Snelle verwijdering van het achtergebleven water
Compact design
- Ideaal voor het reinigen van hoeken en kanten zonder spatten
Krachtige reiniging met hoge druk
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
- Meer reinigingsresultaat vergeleken met een gewone schuurborstel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
- G 4.10
- G 7.10
- K 2 Basic
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 Plus
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.75 plus
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3.190 *EU
- K 3.450
- K 3.480
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.700
- K 3.77 M T 250
- K 3.900 M T 100
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 200
- K 3.91 MD plus
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 4.84 MD PLUS *EU
- K 4.86 M Plus
- K 4.86M *AU
- K 4.88 M Plus T100
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 4.99M Plus T 250
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 5.96 M (Open Me)
- K 7
- K 7.20 M
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.20MX T 250
- K 7.20MX-PLUS *EU
- K 7.700 MD
- KHP 2 Car
Toepassingen
- Trappen
- Terrassen
- Gevel
- Garage
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Balkons
- Paden
- Opritten