PS 40, oppervlaktereiniger Powerscrubber

PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.

De PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers en zuigstrip is veel krachtiger dan een traditionele manele borstel. De Power Scrubber verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken met hoge druk. De PS 40 Power Scrubber is ideaal voor de reiniging van trappen, terrassen, gevels, garages, balkonnen, muren, paden, oprijlanen en randen. De Power Scrubber past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de reeksen K 2 – K 7.

Kenmerken en voordelen
Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
  • Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Geïntegreerde rubberen trekker
  • Snelle verwijdering van het achtergebleven water
Compact design
  • Ideaal voor het reinigen van hoeken en kanten zonder spatten
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
  • Meer reinigingsresultaat vergeleken met een gewone schuurborstel
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Trappen
  • Terrassen
  • Gevel
  • Garage
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Balkons
  • Paden
  • Opritten