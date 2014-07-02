De PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers en zuigstrip is veel krachtiger dan een traditionele manele borstel. De Power Scrubber verwijdert snel en eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken met hoge druk. De PS 40 Power Scrubber is ideaal voor de reiniging van trappen, terrassen, gevels, garages, balkonnen, muren, paden, oprijlanen en randen. De Power Scrubber past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de reeksen K 2 – K 7.