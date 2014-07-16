Met mos bedekte tegels
Met mos bedekte tegels
Onze voorbeelden uit de praktijk laten duidelijk zien hoe je goed werkt met een hogedrukreiniger en waarop je moet letten.
En met de speciale toebehoren wordt elke hogedrukreiniger een waar multitalent: Natstralen, riolen en terrassen reinigen of de vijver droogleggen - en u zult zeker nog meer toepassingsmogelijkheden ontdekken voor uw Kärcher.
Houd er rekening mee dat de impact van de hogedrukstraal dicht bij de sproeier het grootst is. Hardnekkige vervuiling kunt u daarom het beste reinigen met een kleine afstand, voor lichte vervuiling of kwetsbare oppervlakken houdt u de sproeier op een grotere afstand.
- Mos ligt niet alleen als een dikke laag op de tegels, maar het zit ook in de voegen en poriën van stenen. Daarom wordt de vuilfrees gebruikt voor het verwijderen van mos en groene aanslag.
- De vuilfrees genereert een roterende straal: de reinigingskracht van een geconcentreerde puntstraal wordt zo gecombineerd met de reinigingskracht over een groot oppervlak van een vlakstraal.
- Houd de hogedrukstraal bijna verticaal op het oppervlak en ga langzaam op een afstand van circa 20 tot 30 cm van de ene kant van de tegels met mos naar de andere kant.
- De spatbescherming voor de vuilfrees (speciale toebehoren) voorkomt opspattend water.