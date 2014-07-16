Met mos bedekte tegels

Onze voorbeelden uit de praktijk laten duidelijk zien hoe je goed werkt met een hogedrukreiniger en waarop je moet letten.

En met de speciale toebehoren wordt elke hogedrukreiniger een waar multitalent: Natstralen, riolen en terrassen reinigen of de vijver droogleggen - en u zult zeker nog meer toepassingsmogelijkheden ontdekken voor uw Kärcher.

Houd er rekening mee dat de impact van de hogedrukstraal dicht bij de sproeier het grootst is. Hardnekkige vervuiling kunt u daarom het beste reinigen met een kleine afstand, voor lichte vervuiling of kwetsbare oppervlakken houdt u de sproeier op een grotere afstand.