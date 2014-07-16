Vloeren verzorgen
De nieuwe manier om te boenen.
Vloeren verzorgen
Vloeren weerspiegelen de wooncultuur. Bij een goed gereinigde woning horen schone vloeren. Daar zorgen we voor door ze te boenen. Wat vroeger vrij omslachtig was en met heel wat handarbeid gepaard ging, is zoveel eenvoudiger geworden dankzij moderne apparatuur. Geboende vloeren zijn optimaal verzorgd en beter bestand tegen allerlei vormen van slijtage. Ze zijn beter beschermd tegen vocht en worden minder snel vuil. Bovendien geeft de boenmachine uw vloeren een wondermooie glans waarmee de kleuren optimaal tot hun recht komen. Hier vindt u belangrijke informatie en veel tips voor vakkundig onderhoud van vloeren en informatie over boenen en de juiste verzorgings- en reinigingsmiddelen. Zo zorgt u er heel eenvoudig voor dat alles bij u thuis schitterend verloopt.
De belangrijkste tips op een rijtje
- Voor een gelijkmatig resultaat moeten eerst oude lagen verzorgingsmiddelen grondig worden verwijderd. Hiervoor gebruikt u het beste Kärcher Basic Cleaner en warm water.
- Als u de zwabber voor het aanbrengen van het verzorgingsmiddel licht vochtig maakt, kunt u het middel gelijkmatiger verdelen over het oppervlak.
- Voor een gelijkmatige glans moet het verzorgingsmiddel op de hele vloer worden aangebracht. Veeg hiervoor meerdere keren in de richting van de markering over het oppervlak. We raden u aan het verzorgingsmiddel in delen op de vloer aan te brengen.
- Voor een optimaal resultaat laat u het verzorgingsmiddel voor het boenen volledig drogen. Als u het venster opent, droogt het aangebrachte verzorgingsmiddel sneller.
- Voor glans zonder vegen en strepen wacht u na het boenen 24 uur, tot de vloer weer volledig belastbaar is. Geen meubelen verschuiven.
- Was de pads na het boenen onder stromend water met reinigingsmiddel om de boeneigenschappen volledig te behouden. De pads kunnen ook in de wasmachine bij 60°C worden gewassen.
- Na gebruik kunt u de boenpads ruimtebesparend bewaren in een apart vak.
Geschikte apparaten en toebehoren
Boenmachine FP 303
De boenmachine FP 303 zorgt met een hoog toerental voor een rondom glanzend resultaat op alle harde vloeren.