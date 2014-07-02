Boenmachine FP 303
De snelheid van de FP 303 garandeert perfecte polijstresultaten op alle harde vloeren, zoals parket, laminaat, steen, kurk, linoleum en PVC.
Goed verzorgde vloeren zijn essentieel voor een comfortabel huis. Wat vroeger een ingewikkeld proces was, met veel handmatige stappen, is nu zeer eenvoudig dankzij moderne apparatuur. De hoge snelheid van de FP 303 boenmachine zorgt voor perfecte polijstresultaten op alle harde vloeren, zoals parket, laminaat, steen, kurk, linoleum en PVC. Nadat het apparaat is ontgrendeld met de voetschakelaar, kan het gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld door het draaien van de handgreep. Met de zuigfunctie, wordt het polijststof eenvoudig opgezogen. Door de geoptimaliseerde driehoekige vorm van de polijstkop zijn ook hoeken gemakkelijk bereikbaar. De platte polijstkop maakt het zelfs mogelijk om te polijsten onder meubels. De ergonomische handgreep zorgt voor gemakkelijke, moeiteloze reiniging. De kabel kan eenvoudig en netjes worden opgehangen aan de kabelhaken direct op de handgreep. De hoogwaardige textielen zak, verbonden met de handgreep, bevat de papieren filterzak. De afneembare polijstpads kunnen worden opgeslagen in een apart compact toebehorenvak. Door de lichtlopende wieltjes kan de FP 303 moeiteloos worden vervoerd.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreepVoor een comfortabele en moeiteloze reiniging.
Opberging van de kabel direct op de handgreepVoor een eenvoudige en nette opberging van de kabel aan beide kabelhaken.
Hoogwaardige textielen zak, met apart vak voor toebehorenVoor een plaatsbesparende opberging van de meegeleverde polijstpads.
Platte driehoekige polijstkop
- Voor het eenvoudig polijsten in hoeken en onder meubels.
Draaibare handgreep
- Het toestel kan worden aan- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen.
Transportwielen
- Met de lichtlopende wieltjes, kan de boenmachine zonder grote inspanning worden verplaatst
Specificaties
Technische gegevens
|Snelheid (tpm)
|1000
|Vermogen (W)
|600
|Werkbreedte (mm)
|290
|Capaciteit filterzak (l)
|4
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 339 x 1162
Verpakkingsinhoud
- Polijstpads: 3 Stuk(s)
- Filterzakken: Papier
Uitvoering
- Kabelopberging
- Textielen zak met toebehoren vak
Videos
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Gelakt parket
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was
- Laminaat vloeren
- Stenen vloeren
- Kurkvloeren
- Linoleum vloeren
- PVC vloeren
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FP 303
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.