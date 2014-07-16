Vensters reinigen
De ramen zijn vies en Kärcher heeft de optimale oplossing voor alle taken. Ontdek de verschillende apparaten voor het reinigen van ramen.
Window vac - ramen lappen wordt leuk
Er zijn leukere dingen dan schoonmaken, vooral thuis. Daarom heeft Kärcher de perfecte oplossing voor het reinigen van vensters: De Window Vac WV 2 plus maakt streeploos schoon en druppelt niet. Bovendien bespaart u met de Windows Vac tijd en is de ruitenreiniger ook geschikt voor andere gladde oppervlakken.
De WV 2 plus is gemakkelijk in gebruik, druppelt niet doordat het water wordt opgezogen en bespaart tijd. Met de originele Window Vac van Kärcher worden ruiten in een mum tijd stralend en streeploos schoon.
Geschikte apparaten en toebehoren
Window Vac WV 2 plus
Snel, comfortabel en schoon
Set met verlengsteel
Voor perfect en moeiteloos reinigen van hoge ramen.