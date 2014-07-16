Vensters reinigen

Window vac - ramen lappen wordt leuk

Er zijn leukere dingen dan schoonmaken, vooral thuis. Daarom heeft Kärcher de perfecte oplossing voor het reinigen van vensters: De Window Vac WV 2 plus maakt streeploos schoon en druppelt niet. Bovendien bespaart u met de Windows Vac tijd en is de ruitenreiniger ook geschikt voor andere gladde oppervlakken.

De WV 2 plus is gemakkelijk in gebruik, druppelt niet doordat het water wordt opgezogen en bespaart tijd. Met de originele Window Vac van Kärcher worden ruiten in een mum tijd stralend en streeploos schoon.