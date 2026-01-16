Accu kettingzaag CNS Battery 18-30
Eenvoudig in gebruik, veelzijdig en perfect voor boomonderhoud: de lichtgewicht kettingzaag CNS 18-30 battery met gereedschapsloos kettingspansysteem.
Dankzij het lage gewicht en de ideale bladlengte is de accu-aangedreven CNS 18-30 kettingzaag van Kärcher perfect voor handig en veelzijdig gebruik bij boomonderhoud. Een uitstekende kettingsnelheid maakt zaagtaken snel en moeiteloos. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de accukettingzaag uiterst eenvoudig in gebruik. De combinatie van kettingzaagrem en tweetrapsontgrendeling maakt het bijzonder veilig. Het apparaat, de ketting, de ketting, de beschermkap en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Ketting spannen zonder gereedschapDe ketting wordt eenvoudig gespannen met een knop.
Automatische kettingsmeringVoor onderhoudsarm gebruik van de accukettingzaag.
TerugslagbeveiligingDe ketting stopt onmiddellijk - voor maximale veiligheid bij terugslageffect.
borghaken
- Veilige geleiding en nauwkeurig zagen omdat de kettingzaag zich hecht aan het te zagen materiaal.
Topsnelheid
- Kettingsnelheid van 10 m / s - voor snel zaagwerk.
Gevarieerde toepassingen
- Het 30 centimeter lange mes is veelzijdig.
Veilig ontgrendelen
- Voorkomt onbedoeld starten van de kettingzaag.
Transparante olietank
- Gebruikers kunnen op elk moment het oliepeil controleren via een transparant inspectievenster.
Borstelloze motor
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Geleiderail (zaagblad) (cm)
|30
|Looptijd met Bp 800 Adv (m/s)
|10
|Steek
|3/8" LP
|Schakeldikte
|1,1 mm / 0,043 "
|Aantal aandrijfschakels
|45
|Inhoud olietank (ml)
|200
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|101
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibratiewaarde achterkant handvat (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø takken: 10 cm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Geleiderail (zaagblad)
- Zaagketting
- Flesje olie
Uitvoering
- Kettingbeschermer
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Oliepijl indicator
Videos
Toepassingen
- Takken
- Brandhout
- Kleine bomen vellen
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen CNS Battery 18-30
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.