Koppelingen & verdeelstukken

Flexibele slangkoppelingen voor elke toepassing. Aansluiten, koppelen, loshalen en repareren. In het assortiment van Kärcher vind je verbindingsstukken voor alle verkrijgbare kliksystemen en gangbare slangdiameters. Of je nu een slang hebt met een diameter van 1/2", 5/8" of 3/4", de extra dichte slangkoppelingen van Kärcher passen altijd. Bovendien zijn de universele slangkoppelingen zeer stabiel en uitzonderlijk trek- en breukbestendig. De koppelingen zijn verkrijgbaar met en zonder Aqua Stop. De universele premium koppeling heeft bovendien een slangbevestiging van aluminium en een greep van zachte kunststof voor nog meer gebruiksgemak. Vanzelfsprekend zijn alle Kärcher koppelingen compatibel met de gebruikelijke kliksystemen.