Zwenksproeier Best OS 5.320 SV
Zwenksproeier OS 5.320 SV met variabele sproeibreedte en spatbescherming voor eenvoudig gebruik. Voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken. Aanpasbare waterhoeveelheid (0-max.). Extreem duurzaam. Maximaal sproeioppervlak 320 m².
De zwenksproeier OS 5.320 SV met regelbare sproeibreedte voor besproeien van middelgrote en grote oppervlakken en tuinen. Het maximale sproeioppervlak van de zwenksproeier is 320 m². De waterhoeveelheid van de innovatieve sproeier kan afhankelijk van de behoefte tussen nul en maximum worden ingesteld. Naar wens zijn de sproeiers van Kärcher voorzien van pennen of een slede. De nieuwe zwenksproeiers zijn in alle opzichten nog gebruiksvriendelijker. Ze zijn voorzien van de geïntegreerde spatbescherming SplashGuard, voor comfortabel plaatsen en afstellen zonder nat worden. Vanzelfsprekend zijn alle sproeiers van Kärcher uitgerust met het beproefde kliksysteem en kunnen ze heel eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Constante aanpassing van de reikwijdte
- Nauwkeurig sproeien
Lus om het apparaat in de handgreep op te hangen
- Voor eenvoudig opbergen / ophangen.
Instelbare sproeibreedte
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Spatbescherming
- Comfortabel richten
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiradius 2 bar
|20 - 190 m²
|Sproeiradius 4 bar
|30 - 320 m²
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|5 - 12
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|6 - 16
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|5 - 16
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|6 - 20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|546 x 160 x 88
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Gazon
- Middelgrote tot grote oppervlakken
