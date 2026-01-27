HR 4.30 Set

Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.

Bijzonder praktisch. Dubbele functionaliteit. Deze slanghaspel wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen en zijn altijd binnen handbereik. De HR 4.30 is eenvoudig uit de houder te halen en is dankzij het ergonomische handvat comfortabel te dragen. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende klitten. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp, de hoge stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt en de tuinslang van 30 m, aansluitingen, kraanadapter en mondstuk. De slanghaspel is volledig gemonteerd en direct klaar voor gebruik. Bovendien is het apparaat UV- en vorstbestendig, waardoor het duurzaam en robuust genoeg is voor dagelijks gebruik. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar garantie.

Kenmerken en voordelen
HR 4.30 Set: 2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één
2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één
Opbergen van de slang aan de muur en voor mobiel gebruik in je tuin.
HR 4.30 Set: Praktische sproeierhouder
Praktische sproeierhouder
Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
HR 4.30 Set: Wandmontage
Wandmontage
Eenvoudige en snelle montage van het praktische opbergmeubel.
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging.
Compacte afmetingen
  • Kan eenvoudig worden opgeborgen
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 30
Slangcapaciteit (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Barstdruk (bar) 24
Schroefafstand voor wandmontage (mm) 160
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)
  • PrimoFlex slang ½ ": 30 m

Uitvoering

  • Kit
  • Sproeierhouder
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
  • Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Kleine tot middelgrote gebieden
Accessoires