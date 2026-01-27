De K Silent Anniversary Editie ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde speciale editie met speciale kleuren en extra accessoires. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hoge druk reinigen zonder jouw familie of buren te storen. De drie meegeleverde spuitlansen bieden voor elke reinigingsklus de perfecte oplossing. Met de Vario Power spuitlans wordt de druk nauwkeurig op elk oppervlak afgestemd. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal water, energie en tijd. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. Tot de leveringsomvang behoren ook een spuitpistool, een zes meter lange PremiumFlex hogedrukslang, een foam jet, een wasborstel en 500 ml autoshampoo. De compacte K Silent Anniversary Edition kan binnen of buiten worden opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.