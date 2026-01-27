Hogedrukreiniger K Silent Anniversary Editie
K Silent Anniversary Editie – extra stille en krachtige hogedrukreiniger in een gelimiteerde kleureneditie met speciale accessoires ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher
De K Silent Anniversary Editie ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde speciale editie met speciale kleuren en extra accessoires. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hoge druk reinigen zonder jouw familie of buren te storen. De drie meegeleverde spuitlansen bieden voor elke reinigingsklus de perfecte oplossing. Met de Vario Power spuitlans wordt de druk nauwkeurig op elk oppervlak afgestemd. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal water, energie en tijd. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. Tot de leveringsomvang behoren ook een spuitpistool, een zes meter lange PremiumFlex hogedrukslang, een foam jet, een wasborstel en 500 ml autoshampoo. De compacte K Silent Anniversary Edition kan binnen of buiten worden opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve stille technologieVijftig procent vermindering van het waargenomen geluidsniveau in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Prettiger geluid in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse.
PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Handige opbergruimte voor accessoires
- De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Verpakkingsinhoud
- Car kit: Wasborstel, autoshampoo 0,5 l
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 6 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Videos
Toepassingen
- Balkons
- Muggennet
- Kleine auto's
- Fietsen