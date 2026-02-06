Terrasreiniger PCL 6

De terrasreiniger PCL 6 verwijdert vuil van houten en WPC-planken met zijn roterende borstelrollen en geïntegreerde watertoevoer op een uiterst comfortabele, grondige en snelle manier.

Met de elektrisch aangedreven PCL 6 worden houten terrassen bijzonder comfortabel, gelijkmatig, snel en grondig ontdaan van hardnekkig vuil. Sluit het apparaat gewoon aan op de tuinslang en u kunt meteen beginnen met schoonmaken. Dankzij de combinatie van 4 roterende borstelrollen en de regelbare watertoevoer kan het vuil snel en betrouwbaar worden bevochtigd en tegelijkertijd worden afgevoerd. Met zijn zweefeffect zorgt de PCL 6 ervoor dat het houten of WPC-terras zonder enige moeite grondig schoon wordt. Daarbij wordt alleen zoveel water gebruikt als nodig is. De breedte en positie van de rollen zijn zo ontworpen dat 2 planken in één keer en tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat extra tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare borstelrollen kunnen naast houten en WPC-vloeren ook gladde en fijnporige stenen tegels en platen worden gereinigd. De borstelrollen voor stenen oppervlakken zijn niet bij de levering inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Terrasreiniger PCL 6: Zeer efficiënt aandrijfconcept
Efficiënte, energiebesparende motor om de 4 tegengesteld draaiende borstelrollen aan te drijven. Maakt bijzonder handig en moeiteloos gebruik mogelijk met een snelle, grondige en gelijkmatige reiniging.
Terrasreiniger PCL 6: Vier hoogwaardige roterende borstelrollen (voor houten oppervlakken meegeleverd)
Borstelrollen voor houten oppervlakken, geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-terrassen. Borstelrollen voor stenen oppervlakken, verkrijgbaar als accessoire, zijn geschikt voor gladde en fijnporige stenen tegels en platen.
Terrasreiniger PCL 6: Quick Connect borstelvergrendeling
Snel en eenvoudig wisselen tussen borstelrollen voor houten oppervlakken en borstelrollen voor stenen oppervlakken (niet bij de levering inbegrepen).
Water wordt via 2 sproeiers op de borstelbehuizing op het te reinigen oppervlak aangebracht
  • Bevochtigen, losmaken en verwijderen van vuil in één handeling. Verwijderen van hardnekkig vuil.
Watervolume regelbaar met ventiel.
  • Waterbesparende reiniging. Er wordt water gebruikt zoals nodig voor de reinigingstaak.
Spatbescherming
  • De omgeving blijft schoon. Het vuile water wordt afgevoerd naar de borstelbehuizing.
  • De borstelbehuizing bedekt de borstels bijna volledig.
  • Het ontwerp van de borstelbehuizing maakt reinigen dicht bij de rand mogelijk.
Traploze hoekinstelling van de handgreep
  • Ergonomische werkhouding, omdat de hoogte van de handgreep kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
Plaatsbesparende opberging
  • Ruimtebesparende opbergpositie om de borstels te beschermen wanneer het apparaat niet in gebruik is.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 10
Drukbereik Lage druk
Waterverbruik bij 4 bar (l/u) max. 180
Nominaal ingangsvermogen (kW) 0,3
Borstelsnelheid (tpm) 600 - 800
Werkbreedte walsborstel (mm) 300
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 347 x 307 x 1314

Verpakkingsinhoud

  • Borstelrollen voor houten oppervlakken: 4 Stuk(s)

Uitvoering

  • 2 watersproeiers
  • Ventiel voor het regelen van watervolume
  • Opbergstand
  • Ergonomische steel en grip
Videos
Toepassingen
  • Terrassen
  • Balkons
  • Houten oppervlakken
  • Groene aanslag
  • Mos
Accessoires
Reserveonderdelen PCL 6 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.