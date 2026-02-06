Terrasreiniger PCL 6
De terrasreiniger PCL 6 verwijdert vuil van houten en WPC-planken met zijn roterende borstelrollen en geïntegreerde watertoevoer op een uiterst comfortabele, grondige en snelle manier.
Met de elektrisch aangedreven PCL 6 worden houten terrassen bijzonder comfortabel, gelijkmatig, snel en grondig ontdaan van hardnekkig vuil. Sluit het apparaat gewoon aan op de tuinslang en u kunt meteen beginnen met schoonmaken. Dankzij de combinatie van 4 roterende borstelrollen en de regelbare watertoevoer kan het vuil snel en betrouwbaar worden bevochtigd en tegelijkertijd worden afgevoerd. Met zijn zweefeffect zorgt de PCL 6 ervoor dat het houten of WPC-terras zonder enige moeite grondig schoon wordt. Daarbij wordt alleen zoveel water gebruikt als nodig is. De breedte en positie van de rollen zijn zo ontworpen dat 2 planken in één keer en tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat extra tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare borstelrollen kunnen naast houten en WPC-vloeren ook gladde en fijnporige stenen tegels en platen worden gereinigd. De borstelrollen voor stenen oppervlakken zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Zeer efficiënt aandrijfconceptEfficiënte, energiebesparende motor om de 4 tegengesteld draaiende borstelrollen aan te drijven. Maakt bijzonder handig en moeiteloos gebruik mogelijk met een snelle, grondige en gelijkmatige reiniging.
Vier hoogwaardige roterende borstelrollen (voor houten oppervlakken meegeleverd)Borstelrollen voor houten oppervlakken, geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-terrassen. Borstelrollen voor stenen oppervlakken, verkrijgbaar als accessoire, zijn geschikt voor gladde en fijnporige stenen tegels en platen.
Quick Connect borstelvergrendelingSnel en eenvoudig wisselen tussen borstelrollen voor houten oppervlakken en borstelrollen voor stenen oppervlakken (niet bij de levering inbegrepen).
Water wordt via 2 sproeiers op de borstelbehuizing op het te reinigen oppervlak aangebracht
- Bevochtigen, losmaken en verwijderen van vuil in één handeling. Verwijderen van hardnekkig vuil.
Watervolume regelbaar met ventiel.
- Waterbesparende reiniging. Er wordt water gebruikt zoals nodig voor de reinigingstaak.
Spatbescherming
- De omgeving blijft schoon. Het vuile water wordt afgevoerd naar de borstelbehuizing.
- De borstelbehuizing bedekt de borstels bijna volledig.
- Het ontwerp van de borstelbehuizing maakt reinigen dicht bij de rand mogelijk.
Traploze hoekinstelling van de handgreep
- Ergonomische werkhouding, omdat de hoogte van de handgreep kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
Plaatsbesparende opberging
- Ruimtebesparende opbergpositie om de borstels te beschermen wanneer het apparaat niet in gebruik is.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|10
|Drukbereik
|Lage druk
|Waterverbruik bij 4 bar (l/u)
|max. 180
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,3
|Borstelsnelheid (tpm)
|600 - 800
|Werkbreedte walsborstel (mm)
|300
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Verpakkingsinhoud
- Borstelrollen voor houten oppervlakken: 4 Stuk(s)
Uitvoering
- 2 watersproeiers
- Ventiel voor het regelen van watervolume
- Opbergstand
- Ergonomische steel en grip
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Houten oppervlakken
- Groene aanslag
- Mos
Accessoires
Reserveonderdelen PCL 6
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.