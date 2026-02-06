Terrasreiniger PCL 4 - All-round Set *NL
De PCL 4 All-round set terrasreiniger reinigt grondig met roterende borstels en wateraansluiting. Eenvoudig aan te sluiten op een tuinslang. Inclusief extra set steenrollen.
De elektrisch aangedreven PCL 4 kan worden gebruikt om hardnekkig vuil eenvoudig, grondig en vooral gelijkmatig van houten terrassen te verwijderen. Sluit de terrasreiniger gewoon aan op de tuinslang en begin met reinigen. Dankzij de combinatie van 2 roterende en vervangbare borstelrollen en het regelbare watervolume kan vuil op betrouwbare wijze worden losgemaakt en tegelijkertijd worden verwijderd. Het terras is in een mum van tijd grondig schoon - en er wordt slechts zoveel water gebruikt als voor de reiniging nodig is. De breedte en positie van de rollen zijn zo ontworpen dat 2 planken in één stap en tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare borstelrollen kunnen naast hout en WPC ook gladde stenen tegels met een gesloten oppervlaktestructuur grondig en voorzichtig worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Twee hoogwaardige roterende walsborstels (set borstels voor houten oppervlakken is meegeleverd)Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken buiten met goede oppervlakteprestaties.
Twee sproeiers boven de walsborstels.In een keer vuil oplossen en afvoeren. Verwijderen van hardnekkig vuil.
Watervolume regelbaar met ventiel.Waterbesparend reinigen.
Centrale bevestiging van walsborstels.
- Reiniging tot aan de rand - ook bij hoeken en randen.
Vervangbare rolborstels
- Walsborstels voor houten oppervlakken geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-oppervlakken. De steenborstels (verkrijgbaar als optioneel accessoire) zijn geschikt voor gladde en verzegelde steentegels.
Krachtige motor om de borstelrollen aan te drijven
- Eenvoudig werken met weinig inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|10
|Drukbereik
|Lage druk
|Waterverbruik bij 4 bar (l/u)
|max. 180
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,6
|Borstelsnelheid (tpm)
|600 - 800
|Werkbreedte walsborstel (mm)
|300
|Kleur
|Geel
Verpakkingsinhoud
- Borstelrollen voor houten oppervlakken: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- 2 watersproeiers
- Ventiel voor het regelen van watervolume
- Opbergstand
- Ergonomische steel en grip
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Houten oppervlakken
- Groene aanslag
- Mos