De elektrisch aangedreven PCL 4 kan worden gebruikt om hardnekkig vuil eenvoudig, grondig en vooral gelijkmatig van houten terrassen te verwijderen. Sluit de terrasreiniger gewoon aan op de tuinslang en begin met reinigen. Dankzij de combinatie van 2 roterende en vervangbare borstelrollen en het regelbare watervolume kan vuil op betrouwbare wijze worden losgemaakt en tegelijkertijd worden verwijderd. Het terras is in een mum van tijd grondig schoon - en er wordt slechts zoveel water gebruikt als voor de reiniging nodig is. De breedte en positie van de rollen zijn zo ontworpen dat 2 planken in één stap en tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare borstelrollen kunnen naast hout en WPC ook gladde stenen tegels met een gesloten oppervlaktestructuur grondig en voorzichtig worden gereinigd.