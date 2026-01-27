HBX 5.30 Automatisch

De slangenbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.

Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur gemonteerd en met een aansluitslang op de kraan aangesloten. Dankzij de wandhouder kan de slangenbox zelfs meer dan 180° worden gedraaid en bereikt zo moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden uitgetrokken tot een maximale lengte van 30 meter. Er zijn handmatige vergrendelingsstappen: de slang klikt volledig automatisch vast met korte tussenpozen. Door zachtjes aan het uiteinde van de slang te trekken, wordt het vergrendelingsmechanisme losgemaakt, zodat de slang automatisch en gecontroleerd wordt teruggetrokken, zonder knikken of knopen. De slangenbox scoort ook met FlexChange, een innovatief montagesysteem voor het eenvoudig uitwisselen van de slangenbox tussen wandhouder en grondpen. De wandhouder is bovendien afneembaar en heeft sleuven voor sproeiers en bewateringsaccessoires. De slangbox is bovendien UV- en vorstbestendig en kan daarom het hele jaar door aan de muur van je huis worden geplaatst. Er kan een kabelslot worden geïnstalleerd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar garantie op dit product.

Kenmerken en voordelen
HBX 5.30 Automatisch: FlexChange
FlexChange
Geen schroeven, geen gereedschap, geen stress: met het unieke Kärcher FlexChange-systeem kan de slangenbox binnen enkele seconden van de muurbeugel of grondpin worden verwijderd (bijvoorbeeld in de winter).
HBX 5.30 Automatisch: Praktische sproeierhouder
Praktische sproeierhouder
Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
HBX 5.30 Automatisch: Slangoprolsysteem
Slangoprolsysteem
Trek kort aan het uiteinde van de slang en de slangophaalfunctie rolt de slang volledig automatisch op. Maximaal comfort zonder knopen, zonder cranks en zonder vuile handen.
Slanguitlaat aan de onderkant van de box
  • Voor een betere bescherming tegen de elementen en een langere levensduur.
Aan de muur gemonteerde slangenbox met 180° toepassing
  • Bij montage op de muurbeugel is de slangenbox 180° draaibaar. Dit zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het besproeien van de tuin zonder dat de slang knikt.
Robuuste en afneembare muurbeugel
  • Het gebruik van robuuste materialen met een metalen kern zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Bijzonder praktisch: door de afneembare muurbeugel blijf je er niet aan vastzitten.
Geïntegreerde slangrem
  • Het automatisch oprollen van de slang wordt gecombineerd met een slangrem waardoor de slang gecontroleerd wordt en langzaam automatisch terug in de slangenbox wordt opgerold.
Geïntegreerde slanggeleider
  • Zonder knikken of knopen: de slang wordt gelijkmatig ingetrokken en geleid.
Ergonomische draagbeugel
  • Dankzij de ergonomische draaggreep transporteer je de slangenbox gemakkelijk met één hand.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 30
Slangdiameter (mm) 11
Aansluitslang (m) 1,5 (1/2")
Barstdruk (bar) 24
Schroefafstand voor wandmontage (mm) 79
Afmetingen bevestigingsplaat (B × H) (mm) 93 x 100
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 11,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 15,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 810 x 220 x 595

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Kit
  • Automatische slangoprolling
  • Slanggeleider
  • Sproeierhouder
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
  • Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
  • PrimoFlex aansluitslang: 1.5 m
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
Accessoires