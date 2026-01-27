Praktische muurbeugel gecombineerd met mobiel gebruik: deze slanghaspel wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur met de meegeleverde muurbeugel als voor mobiel gebruik in de tuin. De HR 3.20 set is eenvoudig uit de houder te halen en is dankzij het ergonomische handvat comfortabel te dragen. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en voorzichtig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende knopen. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. De slanghaspel is volledig gemonteerd en direct klaar voor gebruik met 20 meter tuinslang, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. Bovendien is het apparaat UV- en vorstbestendig, waardoor het duurzaam en robuust genoeg is voor dagelijks gebruik. Kärcher biedt gratis 5 jaar fabrieksgarantie na registratie.