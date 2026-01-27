HR 3.20 Set

Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.

Praktische muurbeugel gecombineerd met mobiel gebruik: deze slanghaspel wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur met de meegeleverde muurbeugel als voor mobiel gebruik in de tuin. De HR 3.20 set is eenvoudig uit de houder te halen en is dankzij het ergonomische handvat comfortabel te dragen. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en voorzichtig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende knopen. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. De slanghaspel is volledig gemonteerd en direct klaar voor gebruik met 20 meter tuinslang, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. Bovendien is het apparaat UV- en vorstbestendig, waardoor het duurzaam en robuust genoeg is voor dagelijks gebruik. Kärcher biedt gratis 5 jaar fabrieksgarantie na registratie.

Kenmerken en voordelen
HR 3.20 Set: 2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één
Opbergen van de slang aan de muur en voor mobiel gebruik in je tuin.
HR 3.20 Set: Wandmontage
Eenvoudige en snelle montage van het praktische opbergmeubel.
HR 3.20 Set: Opklapbare hendel
Compacte opberging.
Compacte afmetingen
  • Compacte opberging.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 20
Slangdiameter (mm) 13
Slangcapaciteit (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Barstdruk (bar) 24
Schroefafstand voor wandmontage (mm) 160
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)
  • PrimoFlex slang ½ ": 20 m

Uitvoering

  • Kit
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
  • Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Kleine tot middelgrote gebieden
