HBX 4.15 Automatische slanghaspel

Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.

Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur bevestigd en met een aansluitslang aangesloten op de kraan. Dankzij de muurbeugel kan de slangenbox meer dan 180° worden gedraaid en bereikt zo moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden verlengd tot een maximale lengte van 15 meter. Er zijn bijbehorende vergrendeltrappen: De slang wordt met korte tussenpozen volledig automatisch vergrendeld. Een lichte ruk aan het uiteinde van de slang ontgrendelt de vergrendeling, waardoor de slang automatisch en gecontroleerd kan worden ingetrokken, zonder knikken of knopen. Met het innovatieve FlexChange montagesysteem kan de slangbox zonder gereedschap van de muurbeugel worden gehaald. Hierdoor kan hij gemakkelijk worden opgeborgen in de winter of flexibel worden gebruikt tussen de muurbeugel en de grondspies, die verkrijgbaar is als optioneel accessoire. De slangenbox is ook UV- en vorstbestendig en kan dus het hele jaar door aan de muur worden bevestigd. Er kan een kabelslot worden bevestigd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt 5 jaar garantie op het product.

Kenmerken en voordelen
FlexChange
  • Geen schroeven, geen gereedschap, geen stress: met het unieke Kärcher FlexChange-systeem kan de slangenbox binnen enkele seconden van de muurbeugel of grondpin worden verwijderd (bijvoorbeeld in de winter).
Robuuste en afneembare muurbeugel
  • Het gebruik van robuuste materialen met een metalen kern zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Bijzonder praktisch: door de afneembare muurbeugel blijf je er niet aan vastzitten.
Slanguitlaat aan de onderkant van de box
  • Voor een betere bescherming tegen de elementen en een langere levensduur.
Slangoprolsysteem
  • Trek kort aan het uiteinde van de slang en de slangophaalfunctie rolt de slang volledig automatisch op. Maximaal comfort zonder knopen, zonder cranks en zonder vuile handen.
Aan de muur gemonteerde slangenbox met 180° toepassing
  • Bij montage op de muurbeugel is de slangenbox 180° draaibaar. Dit zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het besproeien van de tuin zonder dat de slang knikt.
Praktische sproeierhouder
  • Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
Geïntegreerde slangrem
  • Het automatisch oprollen van de slang wordt gecombineerd met een slangrem waardoor de slang gecontroleerd wordt en langzaam automatisch terug in de slangenbox wordt opgerold.
Geïntegreerde slanggeleider
  • Zonder knikken of knopen: de slang wordt gelijkmatig ingetrokken en geleid.
Ergonomische draagbeugel
  • Dankzij de ergonomische draaggreep transporteer je de slangenbox gemakkelijk met één hand.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 15
Slangdiameter (mm) 11
Aansluitslang (m) 1,5 (1/2")
Barstdruk (bar) 24
Schroefafstand voor wandmontage (mm) 79
Afmetingen bevestigingsplaat (B × H) (mm) 93 x 100
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 7,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 781 x 220 x 541

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Kit
  • Automatische slangoprolling
  • Slanggeleider
  • Sproeierhouder
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
  • Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
  • PrimoFlex aansluitslang: 1.5 m
