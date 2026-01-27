HT 5.20 M Set

De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. De robuuste metalen haspel is zelfs bestand tegen de zwaarste tuinomstandigheden. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. De set is direct klaar voor gebruik dankzij de meegeleverde accessoires, zoals de Kärcher tuinslang, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).

Kenmerken en voordelen
HT 5.20 M Set: Hoge stabiliteit en stevigheid
Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 5.20 M Set: Slanggeleider
Slanggeleider
Voor het eenvoudig op- en afrollen van de slang.
HT 5.20 M Set: Metalen haspel
Metalen haspel
Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
  • Compacte opberging.
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering.
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Druppelbescherming
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slangdiameter (mm) 13
Slangcapaciteit (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 9,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)
  • Slang Performance Plus 1/2": 20 m

Uitvoering

  • Kit
  • Metalen slanghaspel
  • Slanggeleider
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
