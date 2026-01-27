HBX 5.25 Automatische slanghaspel
Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem.
Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur bevestigd en met een aansluitslang aangesloten op de kraan. Dankzij de muurbeugel kan de slangenbox zelfs meer dan 180° worden gedraaid en bereikt hij moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden verlengd tot een maximale lengte van 25 meter. Er zijn bijbehorende vergrendeltrappen: De slang wordt met korte tussenpozen volledig automatisch vergrendeld. Een lichte ruk aan het uiteinde van de slang ontgrendelt de vergrendeling, waardoor de slang automatisch en gecontroleerd kan worden ingetrokken, zonder knikken of knopen. Met het innovatieve FlexChange montagesysteem kan de slangbox zonder gereedschap van de muurbeugel worden gehaald. Hierdoor kan hij gemakkelijk worden opgeborgen in de winter of flexibel worden gebruikt tussen de muurbeugel en de grondspies, die verkrijgbaar is als optioneel accessoire. De slangenbox is ook UV- en vorstbestendig en kan dus het hele jaar door aan de muur worden bevestigd. Er kan een kabelslot worden bevestigd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt 5 jaar garantie op het product.
Kenmerken en voordelen
FlexChangeGeen schroeven, geen gereedschap, geen stress: met het unieke Kärcher FlexChange-systeem kan de slangenbox binnen enkele seconden van de muurbeugel of grondpin worden verwijderd (bijvoorbeeld in de winter).
Praktische sproeierhouderSproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
SlangoprolsysteemTrek kort aan het uiteinde van de slang en de slangophaalfunctie rolt de slang volledig automatisch op. Maximaal comfort zonder knopen, zonder cranks en zonder vuile handen.
Slanguitlaat aan de onderkant van de box
- Voor een betere bescherming tegen de elementen en een langere levensduur.
Aan de muur gemonteerde slangenbox met 180° toepassing
- Bij montage op de muurbeugel is de slangenbox 180° draaibaar. Dit zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het besproeien van de tuin zonder dat de slang knikt.
Robuuste en afneembare muurbeugel
- Het gebruik van robuuste materialen met een metalen kern zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Bijzonder praktisch: door de afneembare muurbeugel blijf je er niet aan vastzitten.
Geïntegreerde slangrem
- Het automatisch oprollen van de slang wordt gecombineerd met een slangrem waardoor de slang gecontroleerd wordt en langzaam automatisch terug in de slangenbox wordt opgerold.
Geïntegreerde slanggeleider
- Zonder knikken of knopen: de slang wordt gelijkmatig ingetrokken en geleid.
Ergonomische draagbeugel
- Dankzij de ergonomische draaggreep transporteer je de slangenbox gemakkelijk met één hand.
Direct klaar voor gebruik
- Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|25
|Slangdiameter (mm)
|11
|Aansluitslang (m)
|1,5 (1/2")
|Barstdruk (bar)
|24
|Schroefafstand voor wandmontage (mm)
|79
|Afmetingen bevestigingsplaat (B × H) (mm)
|93 x 100
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|10,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|810 x 220 x 595
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
- Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Spuitpistool: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Kit
- Automatische slangoprolling
- Slanggeleider
- Sproeierhouder
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
- PrimoFlex aansluitslang: 1.5 m
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 4
- PCL 4 - All-round Set *NL
- PCL 6
Niet meer leverbare producten
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car EID-Bundle *EU
- K 3 Carry
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 7
- KHP 4
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken