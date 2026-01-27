HT 4.20 Set

De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de ergonomische zwengel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. De slangenwagen is direct klaar voor gebruik dankzij de meegeleverde 20 m slang en accessoires, zoals de Kärcher aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).

Kenmerken en voordelen
HT 4.20 Set: Hoge stabiliteit en stevigheid
Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 4.20 Set: Slanggeleider
Slanggeleider
Voor het eenvoudig op- en afrollen van de slang.
HT 4.20 Set: Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
Compacte opberging.
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering.
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Druppelbescherming
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 20
Slangdiameter (mm) 13
Slangcapaciteit (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barstdruk (bar) 45
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 3,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)
  • Slang Performance Plus 1/2": 20 m

Uitvoering

  • Kit
  • Slanggeleider
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
