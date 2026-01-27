HT 3

Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Met behulp van de ergonomische hendel kan de slang betrouwbaar worden opgerold. Verder scoort de slangenwagen met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, UV- en vorstbestendigheid en een handige sproeierhouder op het handvat. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.

Kenmerken en voordelen
HT 3: Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 3: Praktische sproeierhouder
Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
HT 3: Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
Compacte opberging.
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering.
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Druppelbescherming
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slangcapaciteit (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 3,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Uitvoering

  • Sproeierhouder
HT 3
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
