Slanghouder Plus
De robuuste wandslanghanger voor ruimtebesparende slangopslag biedt sleuven voor sproeiers en spuitlansen en een opbergvak voor besproeiings- of tuinaccessoires.
Eenvoudig en compact in gebruik en een onopvallend design: met de aan de muur gemonteerde slanghanger kan je tuinslang nu ruimtebesparend aan de muur worden opgeborgen. De houder is voorzien van sleuven voor sproeiers en spuitlansen. Bovendien kunnen extra besproeiingsaccessoires of tuinhandschoenen handig in het opbergvak worden opgeborgen, altijd binnen handbereik. Na gebruik plaats je de tuinslang eenvoudig op de slanghanger. Dankzij de hoogwaardige materialen is de wandslanghanger bijzonder slijtvast en duurzaam, evenals UV- en vorstbestendig. Kärcher biedt bovendien, na registratie, gratis 5 jaar garantie.
Kenmerken en voordelen
Comfortabele en plaatsbesparende opberging van de slang
- Alles wordt op één enkele plaats netjes opgeborgen.
Sproeierhouder
- Besproeiingsaccessoires altijd bij de hand.
Opbergvak voor kraanadapters, aansluitingen en tuinhandschoenen
- Besproeiingsaccessoires altijd bij de hand.
Vijf jaar garantie
- Lange levensduur
UV- en vorstbestendig
- Klaar voor gebruik op elk moment van het jaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Slangcapaciteit (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Schroefafstand voor wandmontage (mm)
|115
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|286 x 144 x 326
Uitvoering
- Sproeierhouder
- Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine tot middelgrote gebieden