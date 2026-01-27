Eenvoudig en compact in gebruik en een onopvallend design: met de aan de muur gemonteerde slanghanger kan je tuinslang nu ruimtebesparend aan de muur worden opgeborgen. De houder is voorzien van sleuven voor sproeiers en spuitlansen. Bovendien kunnen extra besproeiingsaccessoires of tuinhandschoenen handig in het opbergvak worden opgeborgen, altijd binnen handbereik. Na gebruik plaats je de tuinslang eenvoudig op de slanghanger. Dankzij de hoogwaardige materialen is de wandslanghanger bijzonder slijtvast en duurzaam, evenals UV- en vorstbestendig. Kärcher biedt bovendien, na registratie, gratis 5 jaar garantie.