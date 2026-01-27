Bijzonder praktisch. Dubbele functionaliteit. Deze slanghaspel wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen en zijn altijd binnen handbereik. De HR 4 is eenvoudig uit de houder te halen en is comfortabel te dragen dankzij het ergonomische handvat. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende knopen. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp en de hoge stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt. De slanghaspel is volledig gemonteerd en direct klaar voor gebruik. Bovendien is het apparaat UV- en vorstbestendig, waardoor het duurzaam en robuust genoeg is voor dagelijks gebruik. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar garantie.