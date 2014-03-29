Sproeiers

Sproeiers – techniek die overloopt van ideeën. Het uitgebreide assortiment Kärcher sproeiers biedt de optimale oplossing voor elke tuin - groot of klein, met of zonder hoogteverschil. De unieke spatbescherming maakt het plaatsen van zwenksproeiers nog eenvoudiger. Je hoeft niet meer heen en weer te lopen tussen kraan en sprinkler maar vindt in een handomdraai en zonder nat te worden de juiste positie voor de sproeier. Alle modellen kunnen eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang en zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen.