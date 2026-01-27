HT 5 M

De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.

Robuust en stabiel tegelijk: de slangenwagen maakt een ruimtebesparende opslag van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de robuuste metalen haspel zijn zelfs de zwaarste lasten geen probleem. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. Bovendien scoort de slangenwagen met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden afgesteld of helemaal naar beneden worden geschoven. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden duwen voor ruimtebesparende opslag. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).

Kenmerken en voordelen
HT 5 M: Hoge stabiliteit en stevigheid
Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 5 M: Slanggeleider
Slanggeleider
Voor het eenvoudig op- en afrollen van de slang.
HT 5 M: Metalen haspel
Metalen haspel
Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
  • Compacte opberging.
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering.
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Druppelbescherming
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 20
Slangcapaciteit (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barstdruk (bar) 45
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Uitvoering

  • Metalen slanghaspel
  • Slanggeleider
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
