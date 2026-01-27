Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur gemonteerd en met een aansluitslang op de kraan aangesloten. Dankzij de wandhouder kan de slangenbox zelfs meer dan 180° worden gedraaid en bereikt zo moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden uitgetrokken tot een maximale lengte van 35 meter. Er zijn handmatige vergrendelingsstappen: de slang klikt volledig automatisch vast met korte tussenpozen. Door zachtjes aan het uiteinde van de slang te trekken, wordt het vergrendelingsmechanisme losgemaakt, zodat de slang automatisch en gecontroleerd wordt teruggetrokken, zonder knikken of knopen. De slangenbox scoort ook met FlexChange, een innovatief montagesysteem voor het eenvoudig uitwisselen van de slangenbox tussen wandhouder en grondpen. De wandhouder is bovendien afneembaar en heeft sleuven voor sproeiers en bewateringsaccessoires. De slangbox is bovendien UV- en vorstbestendig en kan daarom het hele jaar door aan de muur van je huis worden geplaatst. Er kan een kabelslot worden geïnstalleerd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar garantie op dit product.