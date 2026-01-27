HT 2.20 Set

De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Met behulp van de ergonomische hendel kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. De set is uitgerust met een slang van 20 m, bewateringsaccessoires en een mondstuk. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.

Kenmerken en voordelen
HT 2.20 Set: Hoge stabiliteit en stevigheid
Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 2.20 Set: Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
Compacte opberging.
HT 2.20 Set: Opklapbare hendel
Opklapbare hendel
Compacte opberging.
Direct klaar voor gebruik
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Druppelbescherming
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 20
Slangdiameter (mm) 13
Slangcapaciteit (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Barstdruk (bar) 24
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 460 x 475 x 840

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Spuitpistool: 1 Stuk(s)
  • PrimoFlex slang ½ ": 20 m

Uitvoering

  • Kit
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Kleine tot middelgrote gebieden
