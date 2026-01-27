HR 2.10 Set
Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.
Mobiel gebruik ontmoet compacte opslag: de slanghaspel zorgt voor een gemakkelijke bewatering en ruimtebesparende opslag van de tuinslang. De complete set bestaat uit een tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapters en een sproeier. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende klitten. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp, de ergonomische handgreep voor comfortabel transport en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. Bovendien is het product UV- en vorstbestendig. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar. De slanghaspel wordt volledig gemonteerd geleverd.
Kenmerken en voordelen
Opklapbare hendel
- Compacte opberging.
Compacte afmetingen
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Direct klaar voor gebruik
- Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de leveringsomvang.
Hoekvormige slangaansluiting
- Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|10
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangcapaciteit (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 475 x 350
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
- Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Spuitpistool: 1 Stuk(s)
- PrimoFlex slang ½ ": 10 m
Uitvoering
- Kit
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 4
- PCL 4 - All-round Set *NL
- PCL 6
Niet meer leverbare producten
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car EID-Bundle *EU
- K 3 Carry
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 7
- KHP 4
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine tot middelgrote gebieden