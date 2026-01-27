Mobiel gebruik ontmoet compacte opslag: de slanghaspel zorgt voor een gemakkelijke bewatering en ruimtebesparende opslag van de tuinslang. De complete set bestaat uit een tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapters en een sproeier. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende klitten. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp, de ergonomische handgreep voor comfortabel transport en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. Bovendien is het product UV- en vorstbestendig. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar. De slanghaspel wordt volledig gemonteerd geleverd.