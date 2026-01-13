SensoTimer ST6 eco!ogic
De intelligente SensoTimer ST6 eco!ogic bewateringscomputer reageert op de effectieve vraag naar water van planten en sproeit aan de hand van de gemeten vochtigheidswaarde en een radio-sensor.
De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic stemt de bewatering af op de behoefte en vraag naar water. De meegeleverde sensor meet het vochtgehalte van de bodem en verstuurt de meting per radiosignaal naar de SensoTimer. De gewenste vochtigheid kan in 5 niveaus worden ingesteld. Als de bodem droger wordt dan de ingestelde waarde, wordt de bewatering automatisch gestart op de eerstvolgende, ingestelde irrigatietijd. De afneembare bedieningseenheid met 5 bedieningstoetsen maakt de programmering zeer eenvoudig. Per dag kunt u twee bewateringstijden instellen. De maximale bewateringsduur is 90 minuten. Met de functie eco!ogic kan de bewatering nog eens met 1-7 dagen worden uitgesteld. Handmatig water geven is op elk moment mogelijk. Met een druk op de knop kunt u de geprogrammeerde bewatering voor een periode van 24 uur onderbreken. De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic is compatibel met alle bekende kliksystemen. Kraanaansluiting en voorfilter zijn bij de levering inbegrepen, de vereiste 9-volt batterij niet.
Kenmerken en voordelen
Vochtcontrolerende besproeiingEfficiënte, waterbesparende en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Individuele instelling van de sproeifrequentieBesproeiing op de behoefte gebaseerd.
Automatisch Aan/UitGerichte besproeiing.
Afneembaar display
- Eenvoudige programmering.
Knop om de besproeiing gedurende 24 uur uit te schakelen
- Onderbreking van het sproeien gedurende 24 uur.
Manual watering possible
- Uitschakelen van het water op korte termijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Max. druk (bar)
|10
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|96 x 137 x 153
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moeten de eisen van EN 1717 in acht worden genomen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat nanomateriaal.
Verpakkingsinhoud
- Regensensor: 1 Stuk(s)
- Batterijen inbegrepen bij de levering: Nee
Uitvoering
- Programmeerbare waterhoeveelheid: 1 Stuk(s)
- Batterijen nodig
- aantal batterijen: 2 x 9 V blok
- Sproeien van de tuin
