Verbindingsset
De verbindingsset omvat verschillende T-stukken, I-stukken en afsluitstukken, waardoor het Kärcher Rain System® wordt uitgebreid en uitstekende aansluitmogelijkheden biedt voor extra Kärcher Rain System®-slangen.
De verbindingsset is een uitbreidingsset voor het efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® die bestaat uit 4 T-stukken, 4 I-stukken en 5 eindstukken. Het T-stuk verbindt drie Kärcher Rain System®- en/of druppelslangen met elkaar, het I-stuk twee. Op de aftakking aan de zijkant van het T-stuk kan de waterhoeveelheid en zodoende de druk worden ingesteld. Hierop kan bijvoorbeeld de druppelslang worden aangesloten. Het I-stuk is zeer geschikt om aan het einde van de Kärcher Rain System®-slang de druppelslang aan te brengen of om twee Kärcher Rain System®-slangen te koppelen. Met het eindstuk kunnen de gelegde of ingekorte slangen worden afgesloten. De slangen worden eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het verbindings- of eindstuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Uitbreidingsset voor het Kärcher Rain System®
- Uitbreiding van het Kärcher Rain System®
T-stuk met aanpasbare laterale t
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
- Lateraal T-stuk als ideaal druppelslang-aansluitstuk
T-stuk met drie aansluitingen
- Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen
Afsluitstuk
- Gemakkelijke afsluiting van de Kärcher Rain System®-slang of de druppelslang
I-stuk met twee aansluitingen
- Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|103 x 101 x 33
Verpakkingsinhoud
- T-stuk met instelmogelijkheid: 4 Stuk(s)
- I-stukken: 4 Stuk(s)
- Slang stop, large: 5 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
