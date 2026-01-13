Drukregelaar met filter
Het filter met drukregeling verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een optimale druk van 4 bar voor het Kärcher Rain System®. Het filter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.
De drukregelaar is deel van het Kärcher Rain System®. Deze brengt de ingangsdruk van maximaal 12 bar terug naar een uitgangsdruk van 4 bar. De drukregelaar wordt aangebracht tussen de aanvoerslang en het Kärcher Rain System®. Het partikelfilter beschermt het systeem tegen vuildeeltjes. De filterinzet kan eenvoudig worden uitgenomen en gereinigd. Aan de aanvoerzijde bevindt zich een kraanaansluiting die compatibel is met alle bekende kliksystemen. De uitgangszijde is de aansluiting voor de Kärcher Rain System®-slang of de druppelslang. De slangen worden direct opgestoken en met de wartelmoer zonder gereedschap vastgezet. Het efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het werkt met tot 4 bar druk, kan aan vrijwel elk tuintype worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde filter
- Bescherming van het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.
Geïntegreerde drukverlager
- Verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot 4 bar uitgaande druk.
Uitneembare filterinleg
- Filter is eenvoudig schoon te maken.
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|12
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 470 x 470
Verpakkingsinhoud
- G3/4 kraanaansluiting
- Filter inbegrepen
Uitvoering
- Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
Reserveonderdelen Drukregelaar met filter
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.